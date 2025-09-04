Haberler

Samsun'da Baba-Oğul Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandı

Samsun'da Baba-Oğul Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan baba-oğul, narkotik polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Araçta 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi.

Samsun'da kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan baba-oğul, yapılan takip sonucu polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.H. (27) ve babası A.H.'nin (50) il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Narkotik polis ekipleri, kiralık araçla Havza ilçesine gelen baba-oğlu takibe aldı.

Dedektör köpeği 'Tony' ile yapılan aramada araçta 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili baba-oğul "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düştüğü not çok konuşulur! Arda Turan'dan Fatih Terim paylaşımı

Düştüğü not çok konuşulur! Arda'dan Fatih Terim paylaşımı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Takımın başına mı geçiyor? Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı

Dünyaca ünlü antrenör Fenerbahçe'nin kadrosuna bayıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.