Samsun'da Baba-Oğul Uyuşturucu Sevkiyatı Yaparken Yakalandı

Samsun'da kiralık araçla uyuşturucu sevkiyatı yapan baba-oğul, yapılan takip sonucu polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A.H. (27) ve babası A.H.'nin (50) il dışından yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisini aldı. Narkotik polis ekipleri, kiralık araçla Havza ilçesine gelen baba-oğlu takibe aldı.

Dedektör köpeği 'Tony' ile yapılan aramada araçta 1 kilo 900 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili baba-oğul "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN