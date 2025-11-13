Haberler

Samsun'da Aile İçinde Bıçaklama Olayı: Genç Kız Serbest Bırakıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da alkol etkisi altında evde kargaşa çıkaran babasına saldıran genç kız, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olay, ailenin evinde yaşandı ve ağır yaralanan baba hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da evlerine alkollü gelip, kardeşlerine saldırdığı gerekçesiyle babasını bıçaklayan genç kız, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre A.S., geç saatlerde alkollü olarak eve gelip evde de alkol almaya devam etti. Evde taşkınlık yapmaya başlayan A.S.'yi sakinleştirmek isteyen 28 yıllık eşi H.S. başarısız olunca, şahıs oğlu D.S.'nin odasına gitti. Babasının bağırma sesiyle uyanan D.S. ile babası arasında tartışma çıktı. A.S., oğluna yumrukla saldırınca, D.S. de babasına karşılık verdi, araya anne H.S. ve diğer çocuklar girdi.
A.S.'nin eşi ve kızlarına da saldırması üzerine, olaya müdahale eden 19 yaşındaki H.S., babasını sırtından bıçakladı. Ağır yaralanan A.S., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan üniversite öğrencisi H.S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcının tutuklama talebiyle mahkemeye sevk ettiği genç kız adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı: 10-15 dakika nefes alamadım

Ölümden dönen Özgü Namal yaşananları anlattı
Torpil küçük çocuğun gözünü kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı

Torpil küçük çocuğu kör etti, babası kahreden gerçeği açıkladı
Kumpir ve midye faciası: 6 yaşındaki Kadir ile 3 yaşındaki Masal artık hayatta değil

Yedikleri kumpir ve midye, 2 çocuğu hayattan kopardı
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
Google'da bile çıkmıyor! 35 yıldır arayanlar var, 2 arkadaş 'bulunmaz' denileni de buldu

35 yıldır arayanlar var! 2 arkadaş "bulunmaz" denileni de buldu
İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular

İlkay hakkında sürpriz iddia! Ayrılığı duyurdular
15 yaşındaki çocuk 75 yaşındaki adamı öldürdü! İfadesinde 'Mesajları gördüm' dedi

15 yaşında katil oldu! İfadede "Anneme attığı mesajları gördüm" dedi
Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti

Dans müziğine dayanamayan kadın, şoförü maket bıçağı ile tehdit etti
İspanya'da Rojin Kabaiş için diplomatik temas! Bakan Tunç: Telefonun çözülmesi kritik

İspanya'da Rojin Kabaiş teması: Telefonun çözülmesi kritik
Kim Kardashian'dan çarpıcı itiraf: Yatağımı paylaşmak bile cazip gelmiyor

Ünlü yıldızdan yıllar sonra gelen çarpıcı yatak itirafı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman Türkiye'de! İlk durağı bakın neresi oldu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.