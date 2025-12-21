Haberler

Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Kestiği ağacın altında kalan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Güncelleme:
Samsun'un Canik ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen 19 yaşındaki Tekin Gönültaş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma inceleme başlattı.

Samsun'da kestiği ağaç üzerine devrilen 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, Canik ilçesi kırsal Tekkiraz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dere yatağında odun kesme motoru ile ağaç kesen 19 yaşındaki Tekin Gönültaş, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbarla olay yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gönültaş'ın cansız bedeni, otopsisi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

