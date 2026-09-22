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Samsun'da ağabeyine ateş açan şahıs polise silah doğrultup 4 saat sonra yakalandı

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Samsun'da ağabeyine ateş açan şahıs polise silah doğrultup 4 saat sonra yakalandı
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Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ağabeyine tabancayla ateş açan şahıs, Canik'te polise silah doğrultup silahı kafasına doğrulttu. Yaklaşık 4 saatlik müzakere sonucu ikna edilerek gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde ağabeyine tabancayla ateş açtıktan sonra Canik ilçesinde polis ekiplerine silah doğrultup başına dayayan şahıs, suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre O.D., ağabeyi D.A.D.'ye tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, O.D. olay yerinden kaçtı. Polis yaptığı çalışma sonucu O.D.'nin Canik ilçesinde kayınpederinin evinin önünde kovalamacayla peşine düştü. Polisin kıstırdığı şahıs polislere silah doğrultup havaya doğru silahla ateş açıp daha sonra silahı kendi kafasına doğrulttu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saat müzakere sonucu ikna edilen O.D., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan O.D., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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