Balkondaki karısına bakan kişiyi bıçakladı! 71 yaşındaki adam gözaltında

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişi, evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla hastane otoparkında bir kişiyi bıçakladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

HER İKİ BACAĞINA DA BIÇAĞI SAPLADI

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana geldi. 71 yaşındakiD.D. evinin balkonundaki eşine baktığı iddiasıyla 50 yaşındaki M.B.'yi özel bir hastanenin otoparkında her iki bacağından da bıçakladı.

Yaralı M.B., özel hastanede tedavi altına alınırken, kendisini tanımadığı bir kişinin yan bakma meselesi yüzünden bıçakladığını söyledi.

D.D. ise Atakum ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.