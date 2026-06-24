Samsun'da yamaçtan yuvarlanan yaşlı adam hayatını kaybetti
Samsun'un Yakakent ilçesinde tarlasına gitmek için evden ayrılan 70 yaşındaki Şükrü Ünlütürk, yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlanarak hayatını kaybetti. Jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin arama çalışmaları sonucu bulunan cenaze, Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Samsun'un Yakakent ilçesinde yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlanan 70 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti.
Olay, Asmapınar Mahallesi Şatırlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evinden tarlasına gitmek üzere ayrılan Şükrü Ünlütürk'ten(70) uzun süre haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bölgede gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Ünlütürk'ün yaklaşık 20 metrelik yamaçtan yuvarlandığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Şükrü Ünlütürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ünlütürk'ün cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak Alaçam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN