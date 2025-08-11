Samsun'da 65 Yaşındaki Adam Evinde İple Asılı Bulundu
Samsun'un Terme ilçesinde, 65 yaşındaki H.B. evinin oturma odasında iple asılı halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Karamahmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki H.B., evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. H.B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa