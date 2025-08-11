Samsun'da 65 Yaşındaki Adam Evinde İple Asılı Bulundu

Samsun'da 65 Yaşındaki Adam Evinde İple Asılı Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Terme ilçesinde, 65 yaşındaki H.B. evinin oturma odasında iple asılı halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, H.B.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da bir kişi evinde iple asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinin Karamahmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki H.B., evinin oturma odasında yakınları tarafından iple asılı halde bulundu. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri H.B.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. H.B.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Android depremden 30 saniye önce uyardı, iPhone fena çuvalladı

Telefonların deprem sınavı! Biri önceden uyardı, diğeri sınıfta kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş

81 yaşındaki Nihat Önbaş'a mezar olan binayla ilgili vahim iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.