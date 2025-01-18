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Samsun'da 572 Gümrük Kaçağı Telefon Parçası Ele Geçirildi

Samsun'da 572 Gümrük Kaçağı Telefon Parçası Ele Geçirildi
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Samsun Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri, İlkadım ilçesinde düzenledikleri operasyonda 572 adet gümrük kaçağı telefon parçası ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Samsun'da polis tarafından 572 gümrük kaçağı telefon parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 572 adet gümrük kaçağı telefon ekranı ve arka kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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