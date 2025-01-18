Samsun'da 572 Gümrük Kaçağı Telefon Parçası Ele Geçirildi

Samsun'da polis tarafından 572 gümrük kaçağı telefon parçası ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin İlkadım ilçesinde gerçekleştirdiği operasyonda 572 adet gümrük kaçağı telefon ekranı ve arka kapağı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN