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22 yaşındaki genç kız 47 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı

22 yaşındaki genç kız 47 bin adet uyuşturucu hapla yakalandı
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Samsun'un Atakum ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 bin 769 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 22 yaşındaki Z.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 47 bin 769 adet sentetik ecza uyuşturucu hapla yakalanan 22 yaşındaki genç kız çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Atakum ilçesinde bir kişinin uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı. Ekipler tarafından şüpheli Z.D.(22) adlı genç kızın ikametinde yapılan aramada 47 bin 769 adet sentetik ecza uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Z.D., "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine ifade veren Z.D., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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