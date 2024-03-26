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Samsun'da 390 okul çevresinde güvenlik denetimi

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Samsun'da polis ekipleri tarafından, "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi" çerçevesinde il genelinde 390 okul çevresini sıkı bir denetim altında tutuluyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından, çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğini, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde okula gidiş-gelişlerini sağlamak, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanarak başta uyuşturucu maddeler olmak üzere çocuk ve gençlerin her türlü suç ve zararlı alışkanlıktan uzak tutulması amacıyla çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Samsun İl Emniyet müdür yardımcıları, ilçe emniyet müdürleri ve şube müdürleri, il genelinde tüm okul müdürlerini, öğretmenleri, öğrencileri, okullarının etrafında yer alan işyerlerini ziyaret ederek, yerinde bilgi akışı sağlayıp, talep ve sorunlar hakkında bilgi alıyor.

Ziyaret sonrası okul yönetimi, öğretmenler, esnaf ve vatandaşlar, son zamanlarda yapılan uygulamalar ve denetimlerden çok memnun olduklarını, eğitim çağında bulunan çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürdüklerini belirttiler.

Ekipler, "Güvenli Okul, Güvenli Eğitim Projesi" kapsamında il genelinde bulunan 390 okulun (ilkokul, ortaokul ve lise) çevresindeki park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapan yerler, kafeler, internet oyun salonları, umuma açık yerler ile okul servis araçlarının denetim ve kontrolü faaliyetlerini sürdürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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