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Samsun’da 3 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi

Samsun’da 3 gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi
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Samsun’un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 3 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada 3 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirildi. Aramada 3 adet gümrük kaçağı otomobil motoru ele geçirildi. Suç unsurlarına el konulurken, 1 şahıs hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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