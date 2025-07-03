Samsun'da 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı

Samsun'da 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Hükümlü Yakalandı
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Samsun'un Alaçam ilçesinde 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 19 yıl hapis cezası ile aranan 64 yaşındaki Ş.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Samsun'da 19 yıl hapis cezası ile aranan hükümlü, jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Alaçam ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmada, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 19 yıl hapis cezası ile aranan Ş.A. (64), Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Ş.A. adli işlemlerin ardından Bafra Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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