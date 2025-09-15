Haberler

Samsun'da 15 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda 15 bin 908 adet sentetik ecza ele geçirilirken, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde polis, çatı katındaki çuvallarda 15 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.E.B. (21) isimli şahsın ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, çatı katında çuvalların içerisine gizlenmiş halde 15 bin 908 adet sentetik ecza ele geçirdi. M.E.B., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

