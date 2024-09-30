Samsun'da 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Samsun'da 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 100 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.