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Samsun'da 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi

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Samsun Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, İlkadım ilçesindeki bir işyerinde 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından 100 adet kaçak elektronik sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir işyerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 100 adet elektronik sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Samsun'da 100 Kaçak Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa

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