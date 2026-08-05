Samsun'da firari hükümlü yakalandı

Samsun'da hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve cezaevi firarisi olarak aranan hükümlü, KOM polisinin çalışmasıyla yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca cezaevi firarisi olarak aranan S.İ. yakalandı. Yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Adli işlemleri tamamlanan Ş.İ., cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı