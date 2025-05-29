Samsun'da 10 Suçtan Aranan Şahıs Gardıropta Yakalandı

Samsun'da 10 Suçtan Aranan Şahıs Gardıropta Yakalandı
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Samsun'da 10 farklı suçtan aranan 55 yaşındaki L.P., Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı gardırobun içinde yakalanarak tutuklandı.

Samsun'da 10 farklı suçtan aranan şahıs, Siber polisinin takibi sonucu evinde saklandığı gardırobun içinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele (SSM) Daire Başkanlığı koordinesinde, Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Siber polisi, '4 ayrı Vergi Usul Kanununa Muhalefet, 2 ayrı başkasına ait marka hakkına tecavüz, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Resmi Belgede Sahtecilik, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçlarından toplam 10 farklı yakalama müzekkeresiyle 2022 yılından bu yana 6 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan L.P.'nin (55) saklandığı eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, L.P. saklandığı gardırobun içinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen L.P., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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