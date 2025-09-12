Samsun Bafra'da Yaya Geçidinde Trafik Kazası: 3 Yaralı

Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ve iki yaya yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un Bafra ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Atatürk Bulvarı üzerindeki yaya geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Alparslan Uğur K. (34) idaresindeki kurye motosikleti, Güven Sokak kavşağı istikametine seyir halindeyken, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sibel (44) ve Senanur Sönmez'e (16) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Alparslan Uğur K. ile yayalar Sibel ve Senanur Sönmez yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
