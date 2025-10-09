Haberler

Samsun Bafra'da Silahlı Saldırı: İki Şüpheli Gözaltında

Samsun'un Bafra ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi gözaltına alındı. Olay, gece saatlerinde meydana geldi ve polis ekipleri çok sayıda boş kovan buldu.

Edinilen bilgiye göre, Büyük Cami Mahallesi'nde A.I.'ya ait iş yerine gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede çok sayıda boş kovan ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, olayın şüphelilerinin M.G. (33) ve kuzeni H.Ç. (31) olduğu tespit edildi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
