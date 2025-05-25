Samsun Bafra'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Samsun Bafra'da Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil takla attı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobilin takla attığı kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Savaş Delen (28) idaresindeki 55 NT 906 plakalı Fiat marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu İkiztepe mevkisinde refuje çıkararak takla attı. Ters dönen otomobilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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