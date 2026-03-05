Bafra'da otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobil minibüse çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 AHA 128 plakalı otomobil, önünde seyreden 60 ZJ 774 plakalı minibüse çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı