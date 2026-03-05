Haberler

Bafra'da otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı

Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, minibüse çarparak bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Olay sonrası yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Samsun-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sinop istikametine seyir halinde olan 55 AHA 128 plakalı otomobil, önünde seyreden 60 ZJ 774 plakalı minibüse çarptı. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
