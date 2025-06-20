Samanlık Yangınında 24 Civciv Telef Oldu

Samanlık ve ahırda çıkan yangında 24 civciv telef oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde samanlıkta çıkan yangında 20 çuval pres saman, 20 balya saman ve 24 civciv telef oldu.

Hanyatak Mahallesi Yılanlı Kaya mevkiinde, A.O.'ya ait samanlıkta henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, samanlıkla birlikte bitişiğindeki ahırı da tamamen sardı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ahır tamamen yanarken, içeride bulunan 20 çuval pres saman, 20 balya saman ve 24 civciv telef oldu. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.