Samandağ'da bir evin klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin klima ünitesinde çıkan yangın korkuya neden oldu. Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan 3 katlı bir apartmanın 3. katında çıktı. İtfaiye ekipleri alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını söndürdü.

Hatay'da klima ünitesinde çıkan yangın korkuttu

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir evin klima ünitesinde çıkan yangın korkuya neden oldu.

Yangın, Samandağ ilçesine bağlı Kapısuyu Mahallesi Çevlik mevkiinde bulunan üç katlı bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, klima ünitesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Klima ünitesinden alevlerin yükseldiğini gören komşuları durumu hemen itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bu sırada mahallede panik anlar yaşandı.

Kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevler büyümeden yangına müdahale etti.