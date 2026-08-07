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Sivas'ta Saman Yüklü Tır Devrildi

Sivas'ta Saman Yüklü Tır Devrildi
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Sivas-Malatya karayolu Yağdonduran Geçidi mevkiinde saman yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde müdahale edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas yağdonduran geçidi mevkinde sürücüsünün yol hakimiyetini kaybettiği saman yüklü tır yoldan çıkarak devrildi.

Edinilen bilgiye göre; Sivas, Malatya yolu yağdonduran mevkiinde Sivas istikametinde ilerleyen ve plakası öğrenilmeyen saman yüklü tır yoldan çıkarak devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri şoföre müdahalede bulunurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıgoksaluzuntas@gmail.com:

araça yazık, düm düz yolda TIR nasıl devrilir.!? sürücü ya uyumuştur yada telefonla meşguldü.!

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