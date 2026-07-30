Haberler

Saman balyaları alevlere teslim oldu

Saman balyaları alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin zemin katında depolanan saman balyaları küle döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir evin zemin katında depolanan saman balyaları küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Bağtepe Mahallesi'nde E.K.'ye ait evin zemin katındaki saman balyaları henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın evin üst katına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'deki 'paralı figüran' iddialarının ardından Timur Soykan ve Fatih Altaylı ifadeye çağrıldı

CHP'deki figüran krizinde yeni gelişme! İki ismi savcı çağırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rekor transferdi! Bayern Münih Sacha Boey'i sildi

Rekor transferdi! Korktuğu başına geldi
Arjantin’de araçlar kara gömüldü: 100’den fazla turist mahsur kaldı

Kar fırtınası araçları kara gömdü: 100’den fazla turist mahsur kaldı
Dünya Kupası satılıyor! UEFA'dan boykot kararı

Futbolda deprem: Dünya Kupası satılıyor!

ABD'nin kripto para yasasına yeni engel

ABD'nin kripto para yasasına yeni engel
2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi

2 çocuk babasıydı! Ekmek parası kazanırken feci şekilde can verdi
Gözaltına alınan Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj: Aklım ve kalbim Üsküdar'ın sokaklarında

Gözaltındaki Sinem Dedetaş'tan ilk mesaj! Kendi el yazısıyla gönderdi
Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte Davutoğlu'nun bundan sonraki yol haritası

Siyaseti bıraktı, partiyi lağvetti! İşte bundan sonraki yol haritası