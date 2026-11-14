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Şam kırsalındaki Ceramana'da araçta patlama sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

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Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlama bölgede paniğe yol açarken yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam kırsalındaki Ceramana bölgesinde bir araçta patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay, bölgede yoğun paniğe neden olurken güvenlik güçleri olay yeri çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Sağlık ekipleri yaralılar hastaneye kaldırırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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