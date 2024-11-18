Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 47 sanığın yargılandığı davada ilk duruşma devam ediyor.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada, tutuklu sanık Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu, 8'i kadın 22 tutuklu sanık, 19 tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

ÖRGÜT LİDERİ: AYLIK GELİRİM 400 BİN TL

Kimlik tespitiyle başlanan duruşmada tutuklu sanık Fırat Sarı, bekar ve 2 çocuk sahibi olduğunu belirtti. Klinik doktorluğu yaptığını anlatan Sarı, aylık gelirini ise 400 bin lira olarak beyan etti. Ambulans şoförü tutuklu sanık Gıyasettin Mert Özdemir, evli ve çocuk sahibi olduğunu, aylık gelirinin 40 bin lira tuttuğunu bildirdi.

AVUKATTAN BELGELERİN OKUNMAMASINA TEPKİ

Mahkeme başkanı, sanıkların kimlik tespitinin tamamlanmasının ardından, mahkemeye yeni gelen belgeleri okudu. Bu esnada izleyici sıralarında oturan avukat Ömer Kavili, belgelerin içeriğinin okunmamasının usule aykırı olduğunu söyledi.

Mahkeme başkanının, izin alınmadan konuşulmaması uyarısında bulunması üzerine tartışma yaşandı. Mahkeme başkanı polislere, avukatın salondan çıkarılması talimatını verdi.

SALONDAN ÇIKARILAN KAVİLİ: BAŞKAN KANUNU DİNLEMİYOR

Salonun kapasında basın mensuplarına konuşan avukat Ömer Kavili ise mahkeme başkanını suçladı. "Kanun dosyaya gelen evraklar okunur' diyor, emrediyor. Mahkeme başkanını iki kere uyardım. Kanunu dinlemiyor" diyen Kavili, mahkeme başkanının dosyada geçenleri salonun duymasını istemediğini iddia etti.

DURUŞMAYI SİYASİLER DE TAKİP EDİYOR

Kavili'nin salondan ayrılmasının ardından mahkeme başkanı, izin almadan konuşulmaması uyarısını tekrarladı. Duruşmayı, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM Adalet Komisyon Üyesi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şengül Karslı, TBMM Adalet Komisyonu Üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile bazı milletvekilleri, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, baro başkanları, çok sayıda avukat ve basın mensubu izliyor.