Salihli'de metruk bina çalışmaları Ekim toplantısında ele alındı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, genel asayişin korunması ve şehir estetiğinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar, Ekim ayı değerlendirme toplantısında ele alındı.

Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ilçe genelindeki metruk binaların durumu ve bu yapılara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, can ve mal güvenliği açısından risk oluşturan, çevre güvenliğini olumsuz etkileyen ve amacı dışında kullanılabilen metruk yapıların oluşturduğu tehlikelerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar gözden geçirildi.

Metruk binaların yıkımına ilişkin süreçlerin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiği belirtilirken, kalan yapılara ilişkin yasal ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından gerekli çalışmaların sürdürüleceği ifade edildi.

Toplantıda, metruk yapıların oluşturabileceği olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürüleceği vurgulandı.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini önceleyen, çevre düzeni ve şehir estetiğini gözeten çalışmaların saha denetimleri ve vatandaşlardan gelen bildirimler doğrultusunda kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı