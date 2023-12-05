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Salihli'de Kayıp Çiftçi Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Salihli ilçesinde kayıp başvurusu yapılan çiftçi, traktör kazası sonucu hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan arama çalışmalarında çiftçinin yaralı halde bulunduğu ancak hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı belirtildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde yakınları tarafından kayıp başvurusu yapılan ve yaklaşık 100 personelin katılımıyla aranan çiftçinin kaza sonucu traktör altında kaldığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan sürücü yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, Salihli'ye bağlı Yenipazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Akcan'dan (63) haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş, Trafik, JASAT ve Cezaevi sevk mangasından oluşan 100 personelin katılımıyla aranan çiftçi, ikametine 3 kilometre uzaklıktaki üzüm bağında traktörü devrilmiş ve yaralı halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa Akcan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Salihli Manisa Soruşturma Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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