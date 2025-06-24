Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi

Salihli'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısı Gerçekleştirildi
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Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında yapıldı. Toplantıda, kadına yönelik şiddet ve çocuk koruma konularında yürütülen çalışmalar gözden geçirildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda kamuoyu farkındalığını artırmak, toplumsal bilinci yükseltmek, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun sağlanması amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" ve "Çocuk Koordinasyon Kurulu Toplantısı" Kaymakam Ali Güldoğan başkanlığında Salihli Sosyal Hizmet Merkezi Toplantı Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddet ve Çocuk Koruma hakkında ilçemizde yürütülen çalışmalar gözden geçirilerek kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışmanın, sağlanması için atılacak olan adımlar görüşüldü. Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaymakam Ali Güldoğan Başkanlığı'ndaki toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Alim Yavuz katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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