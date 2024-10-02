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Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

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Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in davasında kararın açıklanmasına kısa süre kala abla Selma Ateş saldırıya uğradı. Olayın ardından konuşan Selma Ateş, saldırganları tanımadığını söyleyerek, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir." ifadelerini kullandı.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen davanın karar duruşmasında saldırıya uğrayan abla Selma Ateş'ten açıklama geldi. Saldırganları tanımadığını söyleyen Selma Ateş, "Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir." dedi.

ABLA SELMA ATEŞ SALDIRIYA UĞRADI

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 2022 yılında eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Cezaevi Kampüsü'nde görülen davada gergin anlar yaşandı.12'si tutuklu 22 sanığın yargılandığı davada kararın açıklanmasına dakikalar kala adliye bahçesinde bir kişi, Sinan Ateş'in ailesine saldırı gerçekleştirdi. Abla Selma Ateş'e yönelik saldırının ardından anne Saniye Ateş'in hastaneye kaldırıldığı öğrenilirken yaşanan anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

"BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE SORUMLUSU MHP'DİR"

Selma Ateş kendisine yapılan saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Benim kardeşim katledilmiş ben susayım mı? Sizin bir yakınınız katledilirse siz susmak istiyorsanız susun. Başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu MHP'dir. İzzet Ulvi Yönter, Semih Yalçın avukatıma isimlerini verdi. Burada kameraların önünde saldırıya uğradım. kimseden korkmuyorum asla da korkmayacağım. benim ablamı yerlerde sürükledi.

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir

"MERTCAN'IN İSMİNİ YENİ DUYDUM"

Sen kim olursa olsun ne benim aileme ne benim anneme kimseye zarar veremez. Bu saldırı gerçekleşseydi katlimi izleyecektiniz. Mertcan'ın ismini yeni duydum tanımıyorum. Helalleşmeyeceğiz, hesaplaşacağız hepsiyle hesaplaşacağız." dedi.

AYŞE ATEŞ: YARIN ATEŞLİ SİLAH KULLANMAAYCAKLARI MEÇHUL

Saldırının ardından Ayşe Ateş de tepki gösterdi. Ateş, "Devlet Bahçeli'nin tehditlerinin, hedef göstermelerinin neticesi. Bugün fiziki müdahale oldu, yarın ateşli silah kullanılmayacağı meçhul gerçeği bile bile yalan konuşup iftira atacak kadar midesiz, bir kadına saldıracak kadar haysiyetsiz ve şerefsizler.

"BU KATİLLERE KİM DUR DİYECEK?"

Yarın ateşli silahla saldırı gerçekleşmeyeceğinin garantisi var mı Onca polisin arasında, adliyenin bahçesinde bunu yapanlar yarın bir gün sokakta yalnız yürürken neler yapmaz. Sinan'ı aldılar, Musa Baba'mızı aldılar, şimdi sıra Saniye Annemizde mi, Sinan'ın kardeşlerinde mi Soyumuzu mu kurutacaklar? Bu katillere, vandallara, vahşilere kim dur diyecek?" dedi.

Saldırıya uğrayan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş: Başıma bir şey gelirse sorumlusu MHP'dir
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (15)

Naci Büyükkal:

Ben ADALET VE KALKINMA PARTİ ÜYESİ olarak, Mehape defolup gitsin ittifakımızdan. Kıymetli Cumhurbaşkanım, Bunlar Sizi Halkımızdan soğutma projesi yapmaktadır. Partimize ağır zarar vermektedir. Mehape kapatılmasını arz ediyorum

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SMMM:

ARSIZ GÜÇLÜ OLUNCA GÜÇSÜZ SUÇLU OLURMUŞ..

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Bulent Yeyen:

Ülkede adalet ve insanlık ölmüş cenaze namazını kıldıracak imam lazım ama maalesef insanların imamlara bile güveni kalmadı.

25
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Özcan Özcan:

ASLAN SİNAN ABİM YATTIĞIN YER İNCİTMESİN.KESER DÖNECEK SAP DÖNECEK!BU DEVRAN KIRILACAK VE ÖDEŞECEĞİZ!

21
4
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MASUMANE3438:

ülke boyunca çamura saplanmış eserinizle gurur duyun yuzde 52

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HALİS ER:

MHP ye düşmansan asıl düşman sensindir

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Furkan Kutlay:

İktidar ellerinde yargı ellerinde polis ellerinde Ama Allahın adaleti var hiç merak etmeyin tecelli edecektir Vallahi MHP Ak partiliyi bitirecek

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Halit:

mhp ile direk çatışırsan kaybeden sen olursun

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Bozkurtlar Diriliyor:

ozcan dikkat et o sap sana grmesinnnn

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Bozkurtlar Diriliyor:

fatönun artiklarindan biride naci buyukkal

5
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