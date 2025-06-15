Salda Gölü'nde Acı Olay: Baba ve Oğul Boğuldu

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Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'nde babası ve oğlu boğularak hayatını kaybetti. Kızı ise çevredekiler tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Olayı araştırmak üzere sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri görevlendirildi.

Salda Gölü'ne giren baba ve oğul boğuldu, kızı vatandaşlar kurtardı

BURDUR - Burdur'un Yeşilova ilçesinde Salda Gölü'ne giren baba ve oğlu boğulurken, vatandaşlar tarafından kurtarılan kızı ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan tatile gelen Hüseyin Ayvalık (40), oğlu Berat Kaan Ayvalık (12), kızı B.A. ve eşi, saat 17.45 sıralarında Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü Tabiat Parkı Orman Plajı bölgesinden göle girmenin serbest olduğu alanda göle girdi. Gölde yüzen baba oğul, bir süre sonra gözden kaybolurken B.A. vatandaşlar tarafından gölden çıkarıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından B.A. ilk müdahalenin ardından Yeşilova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken AFAD ekipleri gölde botla arama tarama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında kıyıdan 60 metre uzaklıkta 5 metre derinlikte baba oğulun cansız bedenine ulaştı. Cenazeler sahile çıkarılarak olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Yeşilova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ KAPAN - 3.Sayfa
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