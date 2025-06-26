Sakız Adası'nda Orman Yangınları: 1 Kişi Gözaltına Alındı

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Yunanistan'ın Sakız Adası'nda çıkan orman yangınlarıyla bağlantılı olarak 1 kişi gözaltına alındı. Yangınlarda 10 bin dönümlük alan küle dönerken, itfaiye ekipleri yangınları kontrol altına almaya çalışıyor.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda çıkan orman yangınlarıyla bağlantılı 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Kontrol altına alınan yangınlarda 10 bin dönümlük alan küle döndü.

Yunanistan'ın Sakız Adası'nda pazar günü başlayan 5 orman yangınına müdahale devam ederken, yangınlarla bağlantılı 1 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada, Gürcistan vatandaşı olan şüphelinin geçtiğimiz salı gecesi gözaltına alındığı belirtildi. İki itfaiye yetkilisine dayandırılan haberlerde, söz konusu şüphelinin kasıtsız kundakçılıkla suçlandığı aktarıldı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığı, yangınlarda 10 bin dönümlük alanın küle döndüğünü bildirdi. Yunan itfaiyesi, orman yangınlarının büyük ölçüde kontrol altına alındığını, ancak yeni bir yangını tetiklemesini önlemek için yüzlerce itfaiyecinin Sakız Adası'nda hazır beklediğini belirtti.

İtfaiye, yangına müdahale etmek üzere 85 araçla 444 itfaiyecinin görevlendirildiğini, 11 helikopter ve iki su atma uçağının da hava desteği sağladığını açıkladı.

Olağanüstü hal (İHA) ilan edilen adadaki 5 yangına, 11 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 85 araç ve 444 itfaiyeci ile müdahale edildi. - SAKIZ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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