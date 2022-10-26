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'Sakatım' diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı

3. Sayfa Haberleri

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde koltuk değneğiyle "sakatım" diyerek dilenen bir kişi zabıta ekiplerinden saklanmak için girdiği sulama kanalından koşarak çıktı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Gediz Kavşağı civarında koltuk değneğiyle "sakatım" diyerek dilenen bir kişinin bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Manisa Büyükşehir Belediyesine bağı zabıta ekipleri sevk edildi.

'Sakatım' diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı

SULAMA KANALINDAN ZORLANMADAN ÇIKTI

Vatandaşların duygularını istismar eden Recep Ç. İsimli dilenci, zabıta ekiplerinden yakalanmamak için sulama kanalına saklandı. Ekiplerden kaçamayacağını anlayan Recep Ç.'nin sulama kanalından zorlanmadan çıkması ise dikkat çekti.

'Sakatım' diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı

ÜZERİNDEN 120 TL ÇIKTI

Üzerinde yapılan aramalarda 120 TL para el koyan ekipler dilenen Recep Ç., hakkında Kabahatler Kanunu çerçevesinde işlem başlatırken el konulan paralar da kamuya aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manisa Zabıta 3. Sayfa Haberler

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