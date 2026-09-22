Sakarya Geyve'de 52 yaşındaki Rüştü Dağcı bıçaklanarak öldü, firari zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde sokak ortasında tartıştığı 52 yaşındaki Rüştü Dağcı'yı bıçaklayarak öldüren şüphelinin, açık cezaevine teslim olması için verilen sürede teslim olmayarak firar ettiği ortaya çıktı. Ekiplerce yakalanan cinayet zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 20 Eylül Pazar günü akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık cezaevine teslim olması için kendisine verilen süreyi aşarak teslim olmadığı ve firari durumda bulunduğu öne sürülen Ş.D. (30), yolda tanımadığı ve alkollü olduğu iddia edilen Rüştü Dağcı (52) ile henüz belirlenemeyen bir nedenle kavgaya tutuştu. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ş.D., yanında bulundurduğu bıçakla Dağcı'ya saldırdı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan 52 yaşındaki Dağcı, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan adam, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Dağcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

Olayın ardından kaçan firari şüpheli Ş.D., polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan olaya ilişkin, kavgadan hemen sonra çekilmiş fotoğraflar ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı