Sakarya'daki Orman Yangınında Kahramanların Mücadelesi

Sakarya'daki Orman Yangınında Kahramanların Mücadelesi
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçradı. Yangınla mücadele eden ekiplerin cesaret dolu anları kameralara yansıdı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Bilecik sınırlarına da sıçrayan orman yangınına dair en çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Yangının kalbine giren kameralara, sadece alevler değil, adeta ateş çemberi içinde canla başla çalışan kahramanlar da yansıdı.

20 Temmuz günü saat 17.15 sıralarında çıkan Geyve ilçesinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisi ile Bilecik sınırlarına da sıçradı. Ormanın kalbinde, yangının kahramanlarının alevlere karşı direnişlerine ilişkin en çarpıcı görüntüler de ortaya çıktı. Günler süren müdahalede, görünmeyen kahramanların, metrelerce yükseğe ulaşan alevlerin arasında nasıl mücadele ettiği gözler önüne serildi. Yoğun duman, alev duvarları ve yer yer oluşan yangın hortumları arasında çalışan ekipler, zaman zaman alevlerin içinde kaldı, zaman zaman da alevlerin ilerleyişini durdurmak için kendi canlarını hiçe saydı.

Alevlerin arasında insanüstü mücadele

Felaketin en çarpıcı anlarını gösteren görüntülerde; alevlerin bir anda yön değiştirmesiyle ekiplerin nasıl zorlandığı, ormanın derinliklerine sıçrayan yangına ulaşmak için engebeli arazide nasıl ilerledikleri net bir şekilde görüldü. Isı, duman ve ateşin oluşturduğu tehdit altında süren bu mücadele, yangınla savaşın sadece araç ve ekipmanla değil, büyük bir cesaret ve fedakarlıkla verildiğini de gözler önüne serdi. Yangının ilk anından itibaren sahada olan, çoğu zaman isimleri dahi bilinmeyen orman personeli ve destek ekiplerinin, alevlerin en yoğun olduğu noktalarda durmaksızın sürdürdüğü mücadele görüntülere damga vurdu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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