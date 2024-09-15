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Sakarya'daki Fabrika Patlamasında 30 Yaralı Var

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Hendek'teki Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan yaralardan 30'una ulaşıldı, 5 yaralı taburcu oldu. Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik, 2 yaralının entübe olduğunu ve birinin İstanbul’a sevk edildiğini açıkladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde fabrikada meydana gelen patlama sonrası hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret eden Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik, "Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı, rakam biraz yükseldi. Bu yaralılarımızdan 5 tanesi halihazırda taburcu edilmiş durumda. Bu yaralılardan 3 tanesi itfaiye erimiz. 5 taburcu edilenden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2'si entübe, biri entübe şekilde daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğunu da düşünerek İstanbul'a nakledildi" dedi.

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halim Özçevik, Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkiinde faaliyet gösteren Oba Makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından hastaneye kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Burada yaralıların son durumu hakkında bilgi veren Özçevik, "Toplamda 30 yaralımıza ulaşıldı, rakam biraz yükseldi. Bu yaralılarımızdan 5 tanesi halihazırda taburcu edilmiş durumda. Bu yaralılardan 3 tanesi itfaiye erimiz. 5 taburcu edilenden biri itfaiye erimiz. Yaralılarımızdan 2'si entübe. Biri entübe şekilde daha iyi şartlarda ve hastane yoğunluğunu da düşünerek İstanbul'a nakledildi. İstanbul'a sevk edilen yaralımızın genel durumu kritik. Bir tanesi de Kocaeli Şehir Hastanesi'nde entübe olarak takip edilmekte. Genellikle yanık vakaları, solunum sistemindeki yanık vakaları. Onun için diğer 3 hastamız da yine Kocaeli Şehir Hastanesi yoğun bakımda entübe olmayan şekilde takip edilmekte. Orada yaralılarımızdan biri 12 yaşında bir çocuk. Babası ile iş yerine geldiği ve patlama esnasında orada olduğu için yaralandığını tespit ettik ve genel durumu iyi. İstanbul'a giden vakamız büyük bir ihtimalle operasyona alınacak, çünkü durumu kritik" dedi.

"Isı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman tam anlamıyla bitmiş diyebileceğiz"

Fabrikada muhtemel bir patlama riski olduğunu ve kolluk kuvvetlerinin güvenlik önlemlerini arttırdığını belirten Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz ise, "Neticede silonun içinde devam eden bir ısı var ve bu enerjinin risk oluşturmasından dolayı bir güvenlik önlemi alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Isı düşürülünceye kadar burada bir risk var ve bu hususta alınmış olan tedbirler devam ediyor. Soğutma çalışmalarıyla ısı belli bir seviyenin altına çekildiğinde risk o zaman tam anlamıyla bitmiş diyebileceğiz" diye konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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