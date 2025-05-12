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Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: Savaş Alanına Dönen Yol

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: Savaş Alanına Dönen Yol
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Sakarya'nın Pamukova ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 tır ve 1 minibüs çarpıştı. Şans eseri yaralanan olmamasıyla birlikte yol, uzun süre trafiğe kapandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 kara yolunda 3 tır, 1 minibüsün çarpışması neticesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında yol adeta savaş alanına döndü. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada, yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, D-650 kara yolu Pamukova ilçesi Gökgöz Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol çalışması sebebi ile tek şeride düşen bölgede Bilecik istikametinde ilerlemekte olan 41 EZ 834 plakalı minibüs şoförü, önündeki aracın yavaşlaması ile birlikte ani fren yaptı. Bu sırada 54 HA 712 plakalı tır sürücüsü de önünde duran minibüse çarpmamak için durdu. Aynı istikametten gelen 41 ACE 261 plakalı tır sürücüsü ise duramayarak 54 HA 712 plakalı tıra çarptı. Ardından A.O.A. (44) kontrolündeki 43 AAG 420 plakalı tırda 41 ACE 261 plakalı tıra çarptı. 3 tır ve 1 minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kaza sebebi ile adeta savaş alanına dönen bölgede trafik durma noktasına geldi. Kısa bir süre ulaşıma kapanan yolda araçların kaldırılması ile birlikte trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öte yandan, D-650 kara yolunun Geyve-Pamukova arasında her iki istikamette de devam eden yol çalışmaları sebebi ile bölgede trafikte zaman zaman aksamalar oluşuyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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