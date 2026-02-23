Haberler

Sakarya'da Anadolu Otoyolu'nda 16 araçlık zincirleme kaza: 14 yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 16 araç karışırken, 14 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Anadolu Otoyolu Akyazı istikametinde 16 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

Kaza, Sakarya'nın Arifiye ilçesi Türkçaybaşı Mahallesi Anadolu Otoyolu Akyazı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre aralarında tır, yolcu otobüsü ve otomobillerinde bulunduğu toplam 16 araç kazaya karıştı. İlk bilgilere göre kazada toplam 14 kişi yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerindeki çalışmalar sürüyor. - SAKARYA

