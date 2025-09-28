Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti

Sakarya'da Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akyazı ilçesinde bir kişi, 'Kızıma neden uyuşturucu sattın?' diyerek bağırdığı şahsa silahlı saldırıda bulundu. Bacağından yaralanan kurban hastaneye kaldırılırken, saldırgan kaçtı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi, karşılaştığı şahsa "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdıktan sonra silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan şahıs bacağından yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Ada Caddesi üzerinde bulunan Gazi Süleyman Paşa Camii bahçesindeki çay ocağı önünde meydana geldi. İddiaya göre, E.S. cami önünde karşılaştığı İ.D.'ye, "Kızıma neden uyuşturucu sattın" diyerek bağırdı. Ardından silahını çıkaran E.S., İ.D.'ye ateş açtı. Kurşunların hedefi olan İ.D. sol bacağından yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri şeritlerle kapatıldı. İncelemelerde yerde bulunan 3 boş kovan delil olarak toplandı. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar devam ediyor. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdal Erzincan'ın 'Alevilik' ve 'Türkçe' çıkışı büyük tartışma yarattı

Erdal Erzincan'ın "Alevilik" ve "Türkçe" çıkışı infial yarattı
Kışlıkları çıkarın! Yeni haftada sıcaklıklar düşecek, sağanak devam edecek

Kışlıkları çıkarın! Bu akşamdan itibaren fena bastıracak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.