Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 64 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 64 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 64 yaşındaki V.Ş. uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklandı. Operasyonda 3 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 64 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda V.Ş. (64) gözaltına alındı. Yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 3 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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