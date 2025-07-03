Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 64 Yaşındaki Şüpheli Tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesine jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 64 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Adapazarı İlçesinde gerçekleştirilen operasyonda V.Ş. (64) gözaltına alındı. Yapılan aramada, satışa hazır vaziyette 3 paket sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. - SAKARYA