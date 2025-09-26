Haberler

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 50 Bin Sentetik Ecza Ele Geçirildi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, 50 bin 140 adet sentetik ecza ilacı ele geçirilirken, 44 yaşındaki İran uyruklu bir şahıs tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 50 bin 140 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 44 yaşındaki İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde A.Y. (44) isimli İran uyruklu şahsın, kullandığı araç ile yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı gişelerinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 50 bin 140 adet (7 kilo 150 gram) sentetik ecza ilacı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - SAKARYA

