Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

SAKARYA - Sakarya'nın Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 29 bin 600 adet boş makaron ele geçirildi.

Sakarya'da uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde Hendek ilçesinde jandarma ekiplerince 3 şahsın ev ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda; 90 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 200 adet doldurulmuş makaron, 29 bin 600 adet boş makaron, 3 adet tütün sarma makinesi, 57 kök kenevir bitkisi, 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 15 gram kenevir tohumu, 7 gram metamfetamin, 31 gram bonzai, 2 gram kokain, 4 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör, 185 adet tabanca fişeği, 3 adet av tüfeği ve 175 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Konuya ilişkin 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.