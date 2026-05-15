Sakarya'da 2 ilçede uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince 2 ilçede uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ve üretiminde kullanılan hammadde ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde satışı yapan sokak satıcılarına yönelik çalışmalarında Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında jandarma ekipleri, Karasu ve Erenler ilçelerinde belirlenen 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 kilo 57 gram bonzai, 100 gram marihuana, 65 gram kokain ve 4,5 gram sentetik kannabinoid hammaddesi ele geçirildi. Ele geçirilen hammaddeden yaklaşık 450 gram bonzai maddesi elde edilebileceği belirlendi. Operasyonda ayrıca 2 adet hassas terazi ve 2 adet cep telefonuna el konuldu. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. - SAKARYA

