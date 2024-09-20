Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde E.A. ve S.M. isimli şahısların evinde ekiplerce gerçekleştirilen aramada; 225 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 10 gram katı amfetamin, 40 ml sıvı amfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 gram bonzai, 13 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Konuya ilişkin E.A. ve S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA