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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Karasu ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 225 gram metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde kaçakçılığa ve uyuşturucu imalatı ile ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Karasu ilçesi Yalı Mahallesi'nde E.A. ve S.M. isimli şahısların evinde ekiplerce gerçekleştirilen aramada; 225 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 10 gram katı amfetamin, 40 ml sıvı amfetamin, 1 adet hassas terazi, 7 gram bonzai, 13 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet şarjör ele geçirildi. Konuya ilişkin E.A. ve S.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika Güvenlik sakarya 3-sayfa Karasu

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