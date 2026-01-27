Sakarya'da 15 kilo bonzai üretilebilecek hammadde ele geçirildi

Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilenler arasında, yaklaşık 15 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen hammadde de yer aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma başlattı. Ekiplerce 3 ilçede belirlenen 5 adrese düzenlenen operasyonlarda, bazıları uyuşturucu ticareti yaptığı sırada suçüstü olmak üzere 10 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde ve üst aramalarında; 18,50 gram sentetik uyuşturucu, 6,50 gram skunk, 3,75 gram metamfetamin, 2 sentetik ecza ile yaklaşık 15 kilogram bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 5,95 gram hammadde (A-M 2201) ele geçirildi. Aramalarda ayrıca hassas terazi, uyuşturucu yapımında kullanılan 3 kap ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para bulundu.

4 şüphelinin kesinleşmiş hapis cezası var

Yapılan incelemede, gözaltına alınan şüphelilerden 4'ünün "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden birinin 2 yıl 7 ay, birinin 2 yıl 1 ay, diğer iki kişinin ise 1 yıl 8'er ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. - SAKARYA