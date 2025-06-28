Sakarya'da Traktör Devrildi: 3 Çocuk Annesi Kadın Hayatını Kaybetti

Sakarya'da Traktör Devrildi: 3 Çocuk Annesi Kadın Hayatını Kaybetti
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Sakarya'nın Taraklı ilçesinde, kızının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu 53 yaşındaki Hatice Y. yaşamını yitirdi. Kazada kızı yara almadan kurtuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 çocuk annesi kadın, kızının kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Taraklı-Geyve karayolu üzerinde Hacıyakup Paşalar mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki traktör, rampada kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün annesi Hatice Y'nin (53) hayatını kaybettiğini tespit etti. Y.Y.'nin ise kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

3 çocuk annesi Hatice Y'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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