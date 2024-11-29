Sakarya'da Trafik Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Alkollü ve Ehliyetsiz Çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde evli çiftin ölümüyle neticelenen kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü yakalandı. Tutuklanan sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı ortaya çıktı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-650 kara yolu Darıçayırı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 54 TR 892 plakalı otomobil ile Ali Küntaş hakimiyetindeki 54 AN 805 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından 54 TR 892 plakalı otomobilin sürücüsü olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ali Küntaş ve eşi Zeynep Küntaş'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hem alkollü hem de ehliyeti yok

Jandarma ekipleri, kazanın ardından kayıplara karışan sürücünün A.B. olduğunu tespit etti. A.B'nin alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi. Gözaltına alınan A.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, öğle namazına müteakip Darıçayırı Merkez Cami'de kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. - SAKARYA