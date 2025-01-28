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Sakarya'da Trafik Denetimi: Cezalar Kesildi

Sakarya'da Trafik Denetimi: Cezalar Kesildi
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Akyazı ilçesinde polise bağlı ekipler, trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerde belgeler kontrol edildi ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polise kipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, şehir genelinde halkın huzur ve güvenliği için uygulamalarını sürdürüyor. Bu çerçevede İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ada Caddesi üzerinde denetim gerçekleştirdi. Durdurulan araç içerisindeki sürücülerin belgeleri kontrol edildi, şüpheli görülen kişilere yönelik yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Kurallara uymayan sürücülere gerekli cezai işlemler uygulandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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