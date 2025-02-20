Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu

Teğmenlerin ihracına karşı çıkan Korgeneral emekli oldu
Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç

Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son anketten çıkan sonuç
TÜSİAD Başkanı: Ticaret Bakanımız ile yurt dışına gideceğim, yasağı kaldıralım

TÜSİAD Başkanı Turan'ın ifadesine damga vuran "Ticaret Bakanı" detayı
Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek

Narin davasında avukattan bomba iddia: Suçu üstlenecek

Sakarya'da Tırla Çarpışan Kamyonet Ezildi, Yaralılar Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Erenler ilçesinde D-100 kara yolunda bir kamyonet, ışıklarda duran tıra arkadan çarptı ve adeta kağıt gibi ezildi. Sıkışan sürücü ve yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesi D-100 kara yolu Modern Sanayi ışıklarında tıra arkadan çarpan kamyonet adeta kağıt gibi ezildi. Kamyonette sıkışarak yaralanan sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, D-100 kara yolu Erenler ilçesi Modern Sanayi ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Düzce istikametinde ilerlemekte olan M.K. kontrolündeki 14 ADD 097 plakalı kamyonet, ışıklarda duran tırın dorsesine çarptı. Çarpışmanı etkisi ile adeta kağıt gibi ezilen kamyonetin içerisinde sıkışan sürücü M.K. ile yanında yolcu olarak bulunan kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde, araç içerisinde sıkışan 2 yaralı bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sebebi ile bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Araçların bölgeden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti
img

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
img

5 yaşındaki çocuğun mesane duvarından çıkan doktorları bile şoke etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti

TOGG'u eleştiren teğmen TSK'dan ihraç edildi
Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu

Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
Herkes bunu konuşuyordu: Galatasaray'ın RAMS Park'ın zeminini neden örtmediği ortaya çıktı

Yoğun kara rağmen zeminin üstünün neden örtülmediği ortaya çıktı
BİM'den 1,3 milyar TL'lik rekor cezaya itiraz: Hakkaniyetsizdir

1,3 milyar liralık rekor ceza sonrası BİM'den ilk açıklama
Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Aracını öve öve bitiremiyordu, sonu hüsranla bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.