Üye Girişi
Haberler

Sakarya'da Tıra Çarpan Araçta Sürücü Ağır Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Geyve ilçesinde D-650 kara yolunda meydana gelen kazada, tıra çarpan hafif ticari araçta bulunan sürücü ağır yaralandı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesi D-650 kara yolunda tıra çarparak hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-650 karayolu Geyve ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı yönünden Bilecik istikametine seyir halinde olan M.B. kontrolündeki 34 UJ 4099 plakalı Ford marka hafif ticari araç, akaryakıt istasyonundan çıkan plaka ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen tıra arkadan çarptı. Sürücü M.B., çarpışmanın etkisi ile hurdaya dönen araçta ağır yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı M.B., Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Bölgede bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılması ile normale dönerken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme Sakarya Geyve Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz mesajı: Darbeye tiyatro diyenleri affetmeyiz

 EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Cezaevine uyuşturucu sokup, ticaret yaptığı iddia edilen avukat için 20 yıla kadar hapis istemi

Bakmadan Geçme

Aşure Günü neler oldu, önemi nedir? Aşure Günü'nün fazileti nedir, neden kutlanır? BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 15 Temmuz altın fiyatları ne kadar oldu? KAPALI ÇARŞI DOLAR KURU! Dolar ne kadar, 1 Dolar kaç lira? Bugün (15 Temmuz) Dolar ne kadar oldu? Sela ne zaman okunur, anlamı nedir? Sela nedir, Türkçe anlamı ne demek? 15 Temmuz'da sela okunacak mı? 15 Temmuz'da sela saat kaçta, nerede okunacak? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı gündemi nedir? YKS ne zaman açıklanacak 2024? TYT- AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuçları sorgulama ekranı! KPSS ALAN SINAV TARİHLERİ 2024! KPSS Alan Bilgisi 1. 2. ve 3. oturumlar ne zaman, saat kaçta başlıyor? KPSS sonuçları hangi tarihte açıklanıyor? MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu?
CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title